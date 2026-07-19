La finale del torneo ATP 250 di Bastad tra Luciano Darderi e Andrey Rublev si gioca domenica 19 luglio, a partire dalle 14. La partita si svolge sulla terra rossa della località svedese. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con orari e canali disponibili sui vari servizi di diffusione sportiva.

Luciano Darderi affronterà Andrey Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Bastad: l’appuntamento sulla terra rossa della località svedese è per domenica 19 luglio, non prima delle ore 14.00. Ad aprire il programma di giornata sul Campo Centrale, alle ore 11.30, sarà l’atto conclusivo di doppio tra ArribageCabral e DoumblaReboul, poi a seguire (e non prima delle ore 14.00) ci sarà spazio per il confronto che metterà in palio il titolo di singolare sul mattone tritato scandinavo. LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-RUBLEV DALLE 14.00 Chi riuscirà ad avere la meglio nella sfida tra la testa di serie numero 1 e la tds numero 2 del seeding? Chi riuscirà... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Atp.

© Oasport.it - Dove vedere in tv Darderi-Rublev oggi, ATP Bastad 2026: orario finale, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Darderi-Zverev: gli highlights | ATP 1000 Roma

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Darderi-Rulev, ATP Bastad 2026: orario finale, programma, streamingDomenica 19 luglio alle 14, Luciano Darderi affronterà Andrey Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia.

Dove vedere in tv Pellegrino-Rublev, ATP Bastad 2026: orario, programma, streamingAndrea Pellegrino affronta il suo prossimo match agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Bastad 2026 contro Rublev.

Temi più discussi: Darderi Rublev all'Atp Bastad 2026, dove vedere in tv e streaming; Darderi-Rublev vale il titolo a Bastad: quando e dove vederla; Dove vedere in tv Darderi-Rulev, ATP Bastad 2026: orario finale, programma, streaming; Darderi-Rublev, la finale di Bastad: dove vederla (tv e streaming), orario, precedenti e montepremi.

Sarà Rublev contro Darderi per il titolo di Bastad Il russo ha eliminato in tre set Tabilo conquistando la sua 30esima finale ATP x.com

Darderi-Rublev all'Atp Bastad, dove vedere in tv e streamingCaccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi. Campione uscente del torneo svedese, l'italoargentino se la vedrà in finale contro Andrey Rublev, testa di serie numero 1. Il match è in ... sport.sky.it

Dove vedere in tv Darderi-Rulev, ATP Bastad 2026: orario finale, programma, streamingLuciano Darderi affronterà Andrey Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Bastad: l'appuntamento sulla terra rossa della località svedese è per domenica ... oasport.it