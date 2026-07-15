Dove vedere in tv Pellegrino-Rublev ATP Bastad 2026 | orario programma streaming
Andrea Pellegrino affronta il suo prossimo match agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Bastad 2026 contro Rublev. Dopo aver vinto il primo turno contro Nicolai Budkov Kjaer, il giocatore si prepara a un incontro che si svolgerà in giornata. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, con orario e programma ancora da definire.
Dopo aver superato all’esordio il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, è in arrivo un esame durissimo per Andrea Pellegrino in occasione degli ottavi di finale dell’ ATP 250 di Bastad 2026. L’esperto giocatore pugliese scenderà in campo infatti sulla terra rossa svedese giovedì 16 luglio contro il forte russo Andrey Rublev, n.16 al mondo e prima testa di serie del tabellone. Il 29enne nativo di Bisceglie, grande protagonista in primavera arrivando agli ottavi negli Internazionali d’Italia e superando le qualificazioni al Roland Garros, spera di fare legna anche in estate sulla sua superficie preferita per continuare ad inseguire il tanto agognato ingresso nella top100 mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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