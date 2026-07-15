Dove vedere in tv Pellegrino-Rublev ATP Bastad 2026 | orario programma streaming

Notizia in breve

Andrea Pellegrino affronta il suo prossimo match agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Bastad 2026 contro Rublev. Dopo aver vinto il primo turno contro Nicolai Budkov Kjaer, il giocatore si prepara a un incontro che si svolgerà in giornata. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, con orario e programma ancora da definire.