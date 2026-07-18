Domenica 19 luglio alle 14, Luciano Darderi affronterà Andrey Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. La finale si svolge sulla terra rossa e rappresenta il primo titolo ATP in palio in questa edizione del torneo. La partita si giocherà nel pomeriggio, con orario ancora da confermare.

Luciano Darderi affronterà Andrey Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Bastad: l’appuntamento sulla terra rossa della località svedese è per domenica 19 luglio, non prima delle ore 14.00. Ad aprire il programma di giornata sul Campo Centrale, alle ore 11.30, sarà l’atto conclusivo di doppio tra ArribageCabral e DoumblaReboul, poi a seguire (e non prima delle ore 14.00) ci sarà spazio per il confronto che metterà in palio il titolo di singolare sul mattone tritato scandinavo. Chi riuscirà ad avere la meglio nella sfida tra la testa di serie numero 1 e la tds numero 2 del seeding? Chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo e a regalarsi... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Atp.

© Oasport.it - Dove vedere in tv Darderi-Rulev, ATP Bastad 2026: orario finale, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Darderi-Altmaier, ATP Bastad 2026: orario, programma, streamingL'azzurro Luciano Darderi affronterà il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno dell'ATP 250 di Bastad 2026.

Dove vedere in tv Darderi-Borges, ATP Bastad 2026: orario, programma, streamingLuciano Darderi sfiderà Nuno Borges nel secondo quarto di finale dell’ATP Bastad 2026 venerdì 17 luglio.

Temi più discussi: Dove vedere in tv Pellegrino-Rublev, ATP Bastad 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere Darderi e Travaglia: tutto lo sport in tv del 17 luglio 2026; Due azzurri a Bastad: il programma di oggi su Sky; Tabellone ATP Bastad 2026: c’è Darderi al via. Pellegrino in zona Rublev, si rivede Travaglia.

Dove vedere Francia-Inghilterra, Darderi-Vallejo, sport in tv di sabato 18 luglioDove vedere la finale per il terzo posto Francia-Inghilterra, Darderi-Vallejo, le qualifiche della Formula 1 in Belgio, tutto lo sport in tv del 18 luglio ... gazzetta.it

Dove vedere in tv Darderi-Vallejo, ATP Bastad 2026: orario semifinale, programma, streamingLuciano Darderi affronterà il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo nella semifinale del torneo ATP 250 di Bastad, in corso di svolgimento sulla terra rossa ... oasport.it