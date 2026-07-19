Una studentessa ha raccontato di aver deciso di frequentare l’università, anche se ancora non ha preso una decisione definitiva. Ha detto di festeggiare in un fast food, ma di evitare le bibite gassate. Ha anche spiegato che, se sorride, si sente tranquilla e in grado di andare avanti, mentre le ansie la frenano. Sostiene di aver sempre avuto forza nelle gambe, ma di averne bisogno anche mentalmente.

"Chi mi conosce sa che, se sui blocchi sorrido, allora corro tranquilla. Se invece mi faccio prendere dalle ansie, non vado avanti. Sapevo di avere il personale nelle gambe: mancava solo la testa". E anche la testa è andata a posto. Così Kelly Ann Doualla da Pavia, 16 anni - per tutti "Speedy Kelly" in onore della velocista giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, della quale è ammiratrice - sulla pista di Rieti si è confermata due giorni fa tra i migliori talenti dell’atletica azzurra. Ha vinto l'oro agli Europei Under 18 in 11”14 con il seconda tempo nazionale di sempre nei 100 m al pari di Manuela Levorato. Alle sue spalle, a 34100 la greca Antonatou e a 36100 l’inglese Obinna-Alo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Doualla: "Ho una mezza idea di fare l'università. Sì, festeggio al Fast Food, ma niente bibite gasate"

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