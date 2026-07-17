Un attivista ha dichiarato di aver iniziato a impegnarsi all’università, sentendo il bisogno di agire per sé e gli altri, perché a vent’anni era costretto a nascondersi per la sua omosessualità. La nuova direttiva, ha spiegato, modifica il modo di interpretare la giustizia, anche per chi subisce aggressioni omotransfobiche.

Perché questa direttiva è così importante e che cosa cambierà concretamente, anche per chi subisce un'aggressione omotransfobica? «Perché cambia il modo stesso di intendere la giustizia. Finora l'attenzione è stata rivolta soprattutto a chi commette il reato. Con questa direttiva, invece, al centro entra anche chi quel reato lo subisce. È una svolta che riguarda tutte le vittime, dalle violenze sessuali ai crimini d'odio, compresi quelli motivati dall'omotransfobia e dall'abilismo. Molto spesso una persona subisce un doppio trauma: quello della violenza e quello dell'abbandono durante la denuncia e il processo. La direttiva introduce un sistema di protezione che comprende assistenza psicologica, formazione per forze dell'ordine, personale sanitario e avvocati e un numero verde europeo unico: 116006. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessandro Zan:«Ho iniziato a fare attivismo all'università. Sentivo il bisogno di fare qualcosa non solo per me ma anche per gli altri. Mi sembrava inaccettabile che a vent'anni fossi ancora costretto a nascondermi perché omosessuale»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Matteo Martari: «Non voglio fare una famiglia solo perché gli altri mi vedano come un uomo completo. I rapporti e i ricordi, a un certo punto, sono tutto quello che ci dà speranza»Un attore ha dichiarato di non voler formare una famiglia solo per apparire completo agli occhi degli altri, sottolineando che i rapporti e i ricordi...

Barbara D'Urso: «Dopo 16 anni a Mediaset tutto si è interrotto nel 2023: c'era il divieto di avere contatti con me come se fossi una traditrice. Oggi mi fanno apparire come quella che vuole i soldi, ma voglio solo tornare a fare il mio lavoro»Dopo sedici anni di collaborazione con un gruppo televisivo, una nota conduttrice ha dichiarato che nel 2023 si è interrotta la sua collaborazione e...

Si parla di: Alessandro Zan:Ho iniziato a fare attivismo all'università. Sentivo il bisogno di fare qualcosa non solo per me ma anche per gli altri. Mi sembrava inaccettabile che a vent'anni fossi ancora costretto a nascondermi perché omosessuale; Sì del Parlamento Ue all’indagine sul partito di Vannacci e AfD: Non si possono finanziare le organizzazioni neofasciste.

Alessandro Zan:Ho iniziato a fare attivismo all'università. Sentivo il bisogno di fare qualcosa non solo per me ma anche per gli altri. Mi sembrava inaccettabile che a vent ...Dalla nuova direttiva europea sulle vittime di reato al Ddl Zan, fino al prezzo personale dell'impegno politico, l'eurodeputato del Partito democratico si racconta. I diritti umani non dovrebbero ess ... vanityfair.it