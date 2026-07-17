Alessandro Zan | Ho iniziato a fare attivismo all' università Sentivo il bisogno di fare qualcosa non solo per me ma anche per gli altri Mi sembrava inaccettabile che a vent' anni fossi ancora costretto a nascondermi perché omosessuale

Da vanityfair.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attivista ha dichiarato di aver iniziato a impegnarsi all’università, sentendo il bisogno di agire per sé e gli altri, perché a vent’anni era costretto a nascondersi per la sua omosessualità. La nuova direttiva, ha spiegato, modifica il modo di interpretare la giustizia, anche per chi subisce aggressioni omotransfobiche.

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Perché questa direttiva è così importante e che cosa cambierà concretamente, anche per chi subisce un'aggressione omotransfobica? «Perché cambia il modo stesso di intendere la giustizia. Finora l'attenzione è stata rivolta soprattutto a chi commette il reato. Con questa direttiva, invece, al centro entra anche chi quel reato lo subisce. È una svolta che riguarda tutte le vittime, dalle violenze sessuali ai crimini d'odio, compresi quelli motivati dall'omotransfobia e dall'abilismo. Molto spesso una persona subisce un doppio trauma: quello della violenza e quello dell'abbandono durante la denuncia e il processo. La direttiva introduce un sistema di protezione che comprende assistenza psicologica, formazione per forze dell'ordine, personale sanitario e avvocati e un numero verde europeo unico: 116006. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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