Dopo l'Ozempic arrivano i ritocchi con il grasso dei cadaveri | il nuovo botox spopola negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti si diffonde una nuova pratica estetica: vengono prelevati grassi da cadaveri e utilizzati come impianto per riempire volti affossati dopo il dimagrimento. La tecnica mira a migliorare l’aspetto del viso, ma suscita polemiche per l’origine dei tessuti. Si tratta di un procedimento che coinvolge il prelievo e il trasferimento di grasso umano post-mortem, senza ancora approvazioni ufficiali o normative chiare. La tendenza si aggiunge alle discussioni sugli effetti dei farmaci come l’Ozempic.

Ormai da tempo l’Ozempic e gli altri GLP-1 fanno discutere per il loro uso estetico e per gli effetti sul corpo. Ora dagli Stati Uniti arriva una nuova e controversa tendenza: usare grasso umano da cadaveri per contrastare il volto scavato dopo il dimagrimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Arisa accusata di Ozempic dopo il dimagrimento: «Accusata da chi» — la risposta secca agli hater

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Si parla di: Grasso da cadaveri per rimodellare il corpo: il nuovo trend che spopola dopo l'effetto Ozempic.

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