La costruzione del muro anti immigrati di Trump tra Stati Uniti e Messico sta velocizzando l'estinzione dei lupi messicani

La costruzione del muro lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, avviata durante l'amministrazione Trump, sta influenzando la fauna selvatica della regione. Recentemente è stata segnalata la migrazione di un esemplare di una sottospecie di lupo messicano, animale in via di estinzione. La presenza di barriere fisiche come il muro complica il ritorno di questi animali nel loro habitat naturale, contribuendo alla diminuzione della popolazione.

Segnalata la migrazione di un "lobo", una sottospecie del lupo messicano in via d'estinzione, che ha superato il muro voluto dall'amministrazione Trump che gli impedirà di tornare nel suo aereale favorendo ancora di più l'estinzione di questi animali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cosa sta succedendo in Messico dopo l’uccisione di “El Mencho”, la Farnesina: “Evitare spostamenti”Violenze e disordini in Messico a seguito della morte di Nemesio Oseguera Cervantes, noto anche come "El Mencho", il re del narcotraffico su cui era... Mentre bombarda l’Iran, Trump dice che “è il benvenuto a partecipare ai Mondiali negli Stati Uniti”Il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendone rassicurazioni circa la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La costruzione del muro al confine tra USA e Messico minaccia i lupi in via di estinzione, avvertono gli ambientalisti; Capire gli Stati Uniti; Trump muove forti critiche alla Nato e annuncia il disimpegno degli Stati Uniti nell’Alleanza Atlantica; LA VERITÀ SULL’IRAN: L’OCCHIO DI REAGAN. Trump firma per la costruzione del muro, Messico: non pagheremoWashington (askanews) – Il Messico non crede nei muri, e lo ribadisco un’altra volta: non pagheremo per nessun muro. I consolati messicani negli Stati Uniti diventeranno autentici luoghi di difesa ... affaritaliani.it Sedici stati Usa fanno causa a Trump per il muro con il MessicoWashington, 19 feb. (askanews) – Mobilitazione negli Stati Uniti contro la decisione di Donald Trump di dichiarare un’emergenza nazionale per trovare i fondi per la costruzione del muro al confine con ... affaritaliani.it Si incrinano i rapporti tra Washington e Berlino. Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro di 5mila soldati americani dalla Germania nei prossimi 6-12 mesi, con una mossa che secondo alcuni analisti potrebbe rappresentare il primo tassello di un domino che ridi - facebook.com facebook Una speranza per la Pace Gli Stati Uniti confermano il ritiro di 5.000 soldati Usa dalla Germania Speriamo che non sia solo un annuncio e che presto anche l’Italia sia liberata dalla scomoda presenza USA che fa del nostro Paese un bersaglio L’Osservatore R x.com