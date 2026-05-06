Arisa smentisce l'uso di Ozempic e risponde ai commenti sul dimagrimento da Non sta bene a Troppo magra
La cantante ha chiarito di non aver mai utilizzato Ozempic, rispondendo ai commenti dei fan che le attribuivano la perdita di peso a questo farmaco. Negli ultimi tempi sui social sono circolate diverse supposizioni riguardo alla sua trasformazione fisica, che ha suscitato reazioni tra gli utenti. La cantante ha deciso di intervenire per mettere in chiaro la sua posizione e rispondere alle voci sulla sua salute e sul suo aspetto.
Sui social molti attribuiscono la trasformazione fisica di Arisa all'uso del farmaco Ozempic. La cantante ha risposto ai commenti sul suo corpo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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