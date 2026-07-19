Don Matteo Zuppi uno di noi Il cardinale oggi torna a Romena | dibattito pubblico e poi la messa

Il cardinale Matteo Zuppi è tornato a Romena, partecipando a un dibattito pubblico seguito dalla messa. L’evento si inserisce tra gli appuntamenti estivi della zona e richiama un pubblico locale e non solo. La presenza del religioso ha attirato attenzione tra i partecipanti, che hanno ascoltato le sue parole prima della funzione religiosa. La giornata si è conclusa con la celebrazione della messa, di fronte a un pubblico raccolto nel rispetto delle norme vigenti.

di Niccolò Gagliardi Il cardinale Matteo Zuppi torna a Romena per uno degli appuntamenti che negli anni sono diventati una consuetudine dell’estate casentinese. Oggi il presidente della Conferenza episcopale italiana sarà infatti ospite della Fraternità per l’incontro pubblico dal titolo "Don Matteo Zuppi, uno di noi", in programma alle 15 nell’auditorium climatizzato della struttura. A dialogare con il cardinale sarà il giornalista Massimo Orlandi, autore del volume che porta lo stesso titolo dell’iniziativa, pubblicato da Edizioni San Paolo. Il libro nasce proprio dai colloqui che Zuppi ha tenuto nel corso delle sue visite a Romena e raccoglie una lunga intervista al presidente della Cei insieme a un ritratto biografico che ripercorre il suo cammino umano e pastorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Don Matteo Zuppi Uno di noi con Massimo Orlandi e don Luigi Verdi

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