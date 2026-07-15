Arezzo, 15 luglio 2026 – Domenica 19 luglio il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, sarà a Romena. Zuppi sarà protagonista dell’incontro pubblico "Don Matteo Zuppi, uno di noi", in programma nell’auditorium (climatizzato) della Fraternità di Romena alle ore 15. All’incontro, che sarà condotto da l giornalista Massimo Orlandi, parteciperà anche l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli. L’ingresso sarà libero. All’incontro seguirà la Messa (ore 17) nel grande prato vicino alla pieve. La visita del cardinale di Bologna alla Fraternità di Romena si rinnova ogni anno ormai da tempo. Proprio gli incontri pubblici di Zuppi a Romena sono stati alla base del libro "Don Matteo Zuppi, uno di noi" (Edizioni San Paolo), di Massimo Orlandi, che contiene una lunga intervista al cardinale e un ritratto biografico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Don Matteo Zuppi, uno di noi": il presidente della Cei domenica 19 luglio, alle 15, a Romena per un incontro pubblico

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Saluto di S. Em. Cardinale Matteo Maria Zuppi - Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI

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