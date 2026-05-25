Il cardinale Matteo Zuppi | ringrazio chi manifesta contro guerre anche a costo di violenze

Il cardinale Matteo Zuppi ha ringraziato chi manifesta contro le guerre anche se ciò comporta violenze. Durante l’Assemblea Generale, ha sottolineato l’importanza di promuovere la pace e ha rivolto un appello alla solidarietà per le popolazioni coinvolte nei conflitti. Le sue parole sono state rivolte a chi si impegna pubblicamente contro le violenze, anche a rischio di scontri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’appello del presidente della Cei contro guerre e violenze. Il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, ha aperto i lavori dell’Assemblea Generale con un forte richiamo alla pace e alla solidarietà verso le popolazioni colpite dai conflitti. Nel suo intervento ha invitato le comunità cristiane a diventare luoghi di dialogo, accoglienza e non violenza, sottolineando l’importanza di costruire una cultura fondata sulla fiducia e sulla condivisione. “Educare alla pace è una responsabilità comune”. Zuppi ha rivolto un ringraziamento particolare a genitori, sacerdoti, educatori e formatori che dedicano tempo ed energie alla crescita delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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La Messa crismale: unità, missione, amore

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