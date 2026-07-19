8 persone intossicate dalle esalazioni di cloro in piscina a Roma grave un bambino di 5 anni | cosa sappiamo

Notizia in breve

Otto persone sono state intossicate dalle esalazioni di cloro in una piscina a Mentana, vicino a Roma. Tra queste, un bambino di cinque anni si trova in condizioni considerate gravi. L'incidente si è verificato nel centro sportivo Reds Mezzaluna, e i soccorritori sono intervenuti sul posto. La causa precisa delle esalazioni non è ancora nota, né sono stati forniti dettagli sulle condizioni di tutte le persone coinvolte.