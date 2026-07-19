8 persone intossicate dalle esalazioni di cloro in piscina a Roma grave un bambino di 5 anni | cosa sappiamo

Da virgilio.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Otto persone sono state intossicate dalle esalazioni di cloro in una piscina a Mentana, vicino a Roma. Tra queste, un bambino di cinque anni si trova in condizioni considerate gravi. L'incidente si è verificato nel centro sportivo Reds Mezzaluna, e i soccorritori sono intervenuti sul posto. La causa precisa delle esalazioni non è ancora nota, né sono stati forniti dettagli sulle condizioni di tutte le persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Paura in una piscina di Mentana, alle porte di Roma. Secondo i primi lanci di stampa almeno otto persone sono rimaste intossicate dalle esalazioni di cloro nella piscina del centro sportivo Reds Mezzaluna. Un bambino di appena cinque anni, inoltre, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Sant’Andrea. Determinante è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato cinquanta persone. La Procura di Tivoli si sta muovendo per tutti gli accertamenti del caso. Otto persone intossicate in piscina alle porte di Roma Grave un bambino di 5 anni L'ipotesi sulle cause e gli accertamenti della Procura di Tivoli Otto persone... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

8 persone intossicate dalle esalazioni di cloro in piscina a roma grave un bambino di 5 anni cosa sappiamo
© Virgilio.it - 8 persone intossicate dalle esalazioni di cloro in piscina a Roma, grave un bambino di 5 anni: cosa sappiamo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Fuga di cloro in una piscina a Mentana, 8 intossicati: bambino di 5 anni in codice rosso

Video Fuga di cloro in una piscina a Mentana, 8 intossicati: bambino di 5 anni in codice rosso

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Esalazioni di cloro dalla piscina a Mentana: intossicate otto persone. Grave una bimba di cinque anni, 50 evacuati

Roma, esalazioni da cloro in piscina: bambino di 5 anni in codice rossoUn bambino di 5 anni è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di Roma dopo aver inalato esalazioni di cloro in una piscina di Mentana.

Temi più discussi: Incendio a Labaro: fiamme nel vano scala di una palazzina. Intossicati due bambini; Incendio al Portuense: fiamme in una palazzina, quattro intossicati; Bomba carta esplode nella notte in una palazzina: paura al Don Bosco, indagini in corso - Quotidiano La Voce.

Roma, esalazione di cloro da una piscina: intossicate otto persone. Grave bimbo di 5 anniÈ successo domenica pomeriggio al circolo sportivo La Mezzaluna. Sul posto le ambulanze dell'Ares 118 e i vigili del fuoco. I carabinieri indagano per ricostruire la vicenda: non si esclude un guast ... msn.com

roma 8 persone intossicate dalleMentana (Roma), 8 intossicati da esalazioni di cloro in piscina, grave bimbo di 5 anni: 50 bagnanti evacuatiOtto persone intossicate dalle esalazioni di cloro in una piscina a Mentana, tra loro 5 bimbi, uno è grave. I pompieri evacuano 50 bagnanti. fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web