8 persone intossicate dalle esalazioni di cloro in piscina a Roma grave un bambino di 5 anni | cosa sappiamo
Otto persone sono state intossicate dalle esalazioni di cloro in una piscina a Mentana, vicino a Roma. Tra queste, un bambino di cinque anni si trova in condizioni considerate gravi. L'incidente si è verificato nel centro sportivo Reds Mezzaluna, e i soccorritori sono intervenuti sul posto. La causa precisa delle esalazioni non è ancora nota, né sono stati forniti dettagli sulle condizioni di tutte le persone coinvolte.
Paura in una piscina di Mentana, alle porte di Roma. Secondo i primi lanci di stampa almeno otto persone sono rimaste intossicate dalle esalazioni di cloro nella piscina del centro sportivo Reds Mezzaluna. Un bambino di appena cinque anni, inoltre, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Sant’Andrea. Determinante è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato cinquanta persone. La Procura di Tivoli si sta muovendo per tutti gli accertamenti del caso. Otto persone intossicate in piscina alle porte di Roma Grave un bambino di 5 anni L'ipotesi sulle cause e gli accertamenti della Procura di Tivoli Otto persone... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Fuga di cloro in una piscina a Mentana, 8 intossicati: bambino di 5 anni in codice rosso
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