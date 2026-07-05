Rai Sport Domenica 5 Luglio 2026 diretta Tour France Calcio FIFA Mondiali 2026 Brasile - Norvegia

Notizia in breve

Alle 22, Rai 1 trasmette in diretta la partita tra Brasile e Norvegia, valida per i Mondiali di calcio 2026. La programmazione sportiva della giornata include anche la diretta della tappa del Tour de France e altri eventi, con orari e telecronisti specifici. La giornata è dedicata a diverse trasmissioni sportive, tra cui la copertura delle principali competizioni in corso.