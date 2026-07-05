Rai Sport Domenica 5 Luglio 2026 diretta Tour France Calcio FIFA Mondiali 2026 Brasile - Norvegia

Da digital-news.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 22, Rai 1 trasmette in diretta la partita tra Brasile e Norvegia, valida per i Mondiali di calcio 2026. La programmazione sportiva della giornata include anche la diretta della tappa del Tour de France e altri eventi, con orari e telecronisti specifici. La giornata è dedicata a diverse trasmissioni sportive, tra cui la copertura delle principali competizioni in corso.

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Tutta la programmazione sportiva Rai di oggi 5 Luglio con orari, dirette e telecronisti.  alle 22 la diretta su Rai 1 di Brasile - Norvegia In vista del weekend, Domenica 5 Luglio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette,. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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