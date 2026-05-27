Romelu Lukaku ha dichiarato di aver parlato con l'allenatore, chiedendo scusa dopo l'incidente con il Napoli. L'allenatore ha risposto che non lo vedeva più come prima.

Romelu Lukaku ha svelato cosa si sono detti lui e Conte dopo quanto accaduto col Napoli: "Ho chiesto scusa, ha detto che non mi vedeva come prima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lukaku ammette che lo staff di Conte ha sbagliato la preparazione

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Temi più discussi: Lukaku: Ho parlato con Conte, gli ho chiesto scusa. Lui ha detto che non mi vedeva più come prima; Napoli, Lukaku cambia idea: Resto qui, non ho chiesto di andare via; Lukaku: Nessun problema con il Napoli, è tutto ok; Lukaku, ho ancora un anno di contratto col Napoli e non ho chiesto cessione.

#Lukaku: Col #Napoli tutto bene. Ho un contratto e non chiedo di partire. Mi ha dato fastidio come i media italiani hanno parlato di me x.com

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Lukaku sul Napoli: I media italiani hanno esagerato, sono infastidito. Non ho chiesto la cessioneLukaku ha parlato della sua situazione con il Napoli: Non ci sono problemi, nella mia mente sono un giocatore del Napoli ... fanpage.it

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