Ti stai sbagliando già te l'ho detto | l'orgoglio di Djokovic dopo aver perso con Sinner a Wimbledon
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Durante la conferenza seguente alla sconfitta con Jannik Sinner a Wimbledon, Novak Djokovic ha riconosciuto la netta superiorità del campione azzurro, ma ha avuto anche uno scatto d'orgoglio di fronte alla domanda di un giornalista: "Ti stai sbagliando, già te l'ho detto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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L'orgoglio di Djokovic al giornalista:Stai sbagliando, te l'ho già detto..
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