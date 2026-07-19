Djokovic | Ho dato a Sinner consigli di cui ora mi pento

Novak Djokovic ha partecipato al Fanatics Fest di New York, incontrando anche celebrità come Lionel Messi, Tom Brady, Kevin Durant e Justin Bieber. Durante l’evento, il tennista ha affermato di aver dato consigli a un giovane atleta, poi rimasti nel suo cuore. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti di quei consigli o sulle conseguenze di eventuali ripensamenti. L’evento ha attirato diverse personalità dello sport e dello spettacolo.

Novak Djokovic è stato tra i protagonisti del Fanatics Fest di New York, dove si è intrattenuto, tra gli altri, con Lionel Messi, Tom Brady, Kevin Durant e Justin Bieber. Durante l'evento il serbo ha partecipato insieme al comico del Saturday Night Live Marcello Hernandez al format "Cold as Balls" di Kevin Hart, immerso in una vasca di acqua ghiacciata. Il trentanovenne è tornato sulla sua vittoria in tre set contro Sinner nelle semifinali dell'edizione 2023 di Wimbledon, rivelando di aver condiviso consigli dettagliati con l'italiano dopo il match. Djokovic ha scherzato sul fatto che i suoi suggerimenti gli si siano ritorti contro, dato che da allora Sinner lo ha battuto in due semifinali consecutive a Wimbledon, nel 2025 e nel 2026. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Novak Djokovic v Jannik Sinner Highlights | Australian Open 2026 Semifinal

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