Nella semifinale di Wimbledon, Novak Djokovic è stato sconfitto da Jannik Sinner in tre set. Il tennista serbo ha riconosciuto la superiorità dell’avversario, affermando che gli ha dato una “batosta” e che Sinner era “uno o due livelli sopra di me”. Djokovic non ha cercato scuse e ha ammesso di essere stato nettamente inferiore durante il match.

La sconfitta contro Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon brucia, ma Novak Djokovic non cerca scuse. Il campione serbo riconosce la superiorità dell’azzurro, capace di imporsi in tre set, e ammette con grande sportività di essere stato nettamente inferiore. Allo stesso tempo, però, lascia aperta la porta a un possibile ritorno sull’erba londinese nel 2027, quando avrà 40 anni. Il botta e risposta in conferenza stampa. Nel corso della conferenza stampa, Djokovic ha risposto con decisione a un giornalista che gli faceva notare come fosse sembrato più competitivo rispetto alla scorsa stagione. « Wrong », lo ha interrotto subito il serbo, correggendo la premessa della domanda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Djokovic si arrende a Sinner: “Mi ha dato una batosta. Era uno o due livelli sopra di me”

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DJOKOVIC IRREALE, Sinner sconfitto dal serbo in cinque set | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

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