Ieri sera, Novak Djokovic ha disputato una partita intensa, dando il massimo come se fosse una finale. Nonostante la sua età, a 39 anni, ha dimostrato ancora una volta grande determinazione. Ha commentato che affrontare Sinner sarà diverso rispetto all’Australia, senza entrare in dettagli, ma sottolineando la sua preparazione. La sua performance ha catturato l’attenzione di tutti, confermando il suo ruolo di protagonista nel circuito.

Semplicemente eterno. Novak Djokovic continua a stupire il mondo dello sport anche a 39 anni. Ieri sera il campione serbo ha scritto un’altra pagina indelebile della sua immensa carriera, riuscendo a battere Felix Auger-Aliassime dopo una battaglia di oltre cinque ore, qualificandosi così per la semifinale di Wimbledon dove affronterà Jannik Sinner. In conferenza stampa i giornalisti hanno paragonato Djokovic ad un altro 39enne che sta strabiliando il mondo, ma con un pallone tra i piedi, Leo Messi. Sorridendo il serbo ha risposto così: “Sarebbe bello giocare 90 minuti come lui”. Poi subito uno sguardo al futuro: “Ora ho un giorno in più di riposo ed è una buona cosa”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Djokovic.

© Oasport.it - Novak Djokovic: “Ho dato tutto come se fosse la finale. Sinner? Sarà diverso dall’Australia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MAESTRELLI coraggioso, ma DJOKOVIC è implacabile | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

Notizie e thread social correlati

Novak Djokovic: “Sinner è stato impressionante, ma se sto bene fisicamente ho ottime possibilità al Roland Garros”Prima del Roland Garros 2026, Novak Djokovic ha commentato la prestazione di Jannik Sinner, definendola impressionante.

“Dopo gli aneurismi ho pensato che la morte fosse venuta a prendermi. Ero in palestra, ho sentito come se un elastico nel cervello si fosse spezzato”: il racconto di Emilia ClarkeEmilia Clarke ha raccontato di aver vissuto due aneurismi che le hanno fatto temere per la vita.

Temi più discussi: La rivoluzione di Djokovic: I giovani non ci seguono, servono partite più brevi e un reset del tennis; Djokovic, ingresso in grande stile a Wimbledon. E c'è anche Bad Bunny. FOTO; Djokovic, vittoria e rischi: Ma Arthur è tra i più completi del Tour; Wimbledon, Djokovic da record: superate le vittorie di Federer.

Novak Djokovic: Ho dato tutto come se fosse la finale. Sinner? Sarà diverso dall’AustraliaSemplicemente eterno. Novak Djokovic continua a stupire il mondo dello sport anche a 39 anni. Ieri sera il campione serbo ha scritto un'altra pagina ... oasport.it

Novak Djokovic: Ho dato tutto, è stata come una finale per me. Contro Sinner...La conferenza stampa del campione serbo dopo l'epico match vinto contro Auger-Aliassime a Wimbledon ... msn.com

Djokovic contro Auger-Aliassime H2H è 1-1. reddit