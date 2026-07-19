Le prime multe sono state emesse nel centro cittadino dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza comunale. Le sanzioni riguardano persone sorprese a fumare o consumare alcol all’aperto in zone segnalate come soggette a degrado urbano. Le multe, che sono state applicate a chi ha violato le nuove restrizioni, sono state comunicate dalle forze dell’ordine presenti sul territorio.

Arrivano le prime sanzioni dopo l’entrata in vigore dell’ ordinanza comunale contro il consumo di alcol e il fumo nell’area del centro cittadino interessata dai fenomeni di degrado urbano. Come confermano dalla stessa polizia locale dell’ Unione Terre di Castelli, infatti, sono già stati elevati due verbali da mille euro ciascuno nei confronti di due diversi esercizi commerciali situati all’interno del perimetro individuato dal provvedimento, ritenuti responsabili di violazioni delle disposizioni introdotte dall’amministrazione comunale. Il provvedimento, come è noto, è stato adottato per contrastare episodi di bivacco, consumo di alcolici negli spazi pubblici, abbandono di rifiuti, disturbo della quiete e situazioni di degrado segnalate dai residenti e accertate dalla Polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Divieto di fumo e alcol all’aperto. Scattano le prime maxi multe

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