Monopattini a Milano | via la tolleranza scattano le prime multe

A Milano sono state emesse le prime multe per chi utilizza monopattini senza targa identificativa o si ferma sui marciapiedi. Chi circola senza il numero di identificazione può ricevere una sanzione economica, mentre chi si parcheggia in modo non consentito rischia la rimozione del mezzo. La nuova normativa mira a regolamentare l’uso di questi dispositivi, che in passato avevano avuto un approccio più tollerante. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire il rispetto delle regole.

? Punti chiave Quanto costa la multa per chi circola senza targa identificativa?. Chi rischia la rimozione del mezzo per sosta sul marciapiede?. Come influisce la nuova targa sulla tracciabilità del conducente?. Quando scade l'ultimo termine per l'obbligo di assicurazione?.? In Breve 18 sanzioni a Milano e Sesto San Giovanni per violazioni ai monopattini elettrici.. Obbligo targa dal 16 maggio con multe tra 100 e 400 euro.. Scadenza assicurativa obbligatoria fissata per il 16 luglio per tutti i conducenti.. Silvia Sardone sostiene i controlli per la sicurezza di pedoni e automobilisti.. A Milano e a Sesto San Giovanni sono state comminate 18 sanzioni nel corso dello scorso fine settimana per violazioni legate ai monopattini elettrici, segnando l’inizio di una fase di controlli molto rigorosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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