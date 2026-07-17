La polizia locale di Prato ha multato diversi utenti di monopattini elettrici privi di targa e assicurazione. I controlli sono stati rafforzati in seguito alle nuove norme che rendono obbligatorie queste caratteristiche. Durante le verifiche, sono stati identificati veicoli non conformi alle disposizioni di legge. Le sanzioni sono state applicate a chi circolava senza i documenti richiesti, contribuendo a rafforzare i controlli sulla sicurezza stradale.

Prato, 17 luglio 2026 – Continuano i controlli della polizia locale di Prato sui monopattini elettrici, alla luce anche delle nuove disposizioni legislative che hanno imposto l' obbligo della targa e la copertura assicurativa. Nella mattina di giovedì 16 luglio, giornata dell'entrata in vigore della norma che prevede l'assicurazione obbligatoria per questi mezzi, le pattuglie della Territoriale Centro, durante il controllo della zona di piazza del Duomo, hanno sanzionato a breve distanza l'uno dall'altro quattro conducenti di monopattini elettrici che circolavano privi di targa e assicurazione. Nel mirino. L'attenzione del comando di piazza Macelli è stata sempre alta su questi mezzi: nel 2025 sono state elevate numerose sanzioni che hanno anche portato al sequestro di circa 40 monopattini irregolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monopattini senza targa e assicurazione: scattano le prime multe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano e hinterland: scattano le multe per i monopattini senza targaA Milano e nelle zone limitrofe, le autorità hanno iniziato a multare i conducenti di monopattini senza il nuovo contrassegno.

Monopattini in città, scattano le nuove regole: obbligatoria una targa e l'assicurazioneDal 16 maggio entreranno in vigore in Italia nuove norme sul uso dei monopattini elettrici, che prevedono l’obbligo di una targa e di...

Temi più discussi: Dopo il casco e la targa arriva l'obbligo dell'assicurazione per i monopattini: quanto costa e cosa si rischia senza; Monopattini: caos targa e RC auto obbligatoria da oggi; Monopattini, ancora 90mila fuorilegge: sono senza targa e assicurazione; Troppi monopattini senza targa, il Comune revoca l’autorizzazione a Bird.

Domani scatta l'obbligo di assicurazione, targa (targhino) e casco per tutti i monopattini elettrici privati in Italia! Chi rischia la guida senza copertura subisce multe fino a €400. #Italia #MonopattiniElettrici #Micromobilità #CodiceDellaStrada x.com

Monopattini, ancora 90mila fuorilegge: sono senza targa e assicurazioneDa ieri assicurazione obbligatoria sul monopattino con costi che variano da 200 a 300 euro l’anno, ma che la stragrande maggioranza dei proprietari non può o non vuole sostenere. Perché senza targhino ... roma.corriere.it

Multe per i monopattini elettrici senza assicurazione e targa. Fino a €400 se non sei in regolaMonopattini elettrici senza assicurazione, cosa si rischia? Multa fino a 400 euro per chi non rispetta le regole. money.it