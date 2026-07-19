Il capogruppo dell’Unione CduCsu si è dimesso dopo che si è diffusa la notizia della sua genitorialità attraverso maternità surrogata negli Stati Uniti. La vicenda ha sollevato domande sul suo ruolo politico e sui limiti legali delle pratiche di surrogacy nel paese. La sua uscita dalla leadership è avvenuta pochi giorni dopo la diffusione delle informazioni, in un momento in cui il dibattito pubblico sulla questione era in crescita.

Il capogruppo dell’Unione CduCsu, Jens Spahn (nella foto, a destra), lascia il suo posto dopo giorni in cui il dibattito sulla sua genitorialità tramite maternità surrogata negli Stati Uniti ha aperto un problema per il governo tedesco. Dimissioni non del tutto volontarie, visto che a chiedergli un passo indietro è stato direttamente il cancelliere Friedrich Merz, che ha definito le dimissioni "giuste" e "inevitabili" e affermato che la credibilità è il bene più prezioso in politica. Merz è infatti il presidente di un partito conservatore che si oppone con forza alla legalizzazione della maternità surrogata, pratica vietata dalla legge in Germania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Diventa padre con maternità surrogata, capogruppo della Cdu costretto a lasciare

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