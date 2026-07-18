Germania capogruppo Cdu si dimette dopo pressioni di Merz | è diventato padre con maternità surrogata
Il capogruppo del partito al Bundestag ha annunciato le dimissioni, poche ore dopo aver dichiarato di essere diventato padre con la maternità surrogata negli Stati Uniti. La decisione segue le pressioni e le polemiche generate dalla sua scelta personale. La notizia si è diffusa rapidamente, causando un terremoto all’interno del partito di maggioranza, che si trova ora a dover gestire le conseguenze politiche di questa situazione.
Terremoto nellaCdu-Csu, il partito del cancelliere federale della GermaniaFriedrich Merz.Jens Spahn, capogruppo del partito al Bundestag, ha rassegnato le dimissioni dopo essere stato travolto dalle polemiche scoppiate a seguito del suo annuncio di essere diventato padre insieme al marito grazie allamaternità surrogata negli Stati Uniti. Il caso aveva scatenato forti polemiche in Germania, dovela pratica è vietata, ma soprattutto all’interno dell’Unione Cristiano-Democratica, che sioppone fermamente alla sua legalizzazione. Ma le voci critiche si erano levate anche perché lo stesso Spahn si era espresso in passatocontro la gestazione per altri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Germania, si dimette il capogruppo della Cdu dopo le polemiche sulla maternità surrogataIl capogruppo dell'Unione in Germania si è dimesso dopo le polemiche sulla maternità surrogata.
Temi più discussi: Jens Spahn, il leader Cdu che potrebbe diventare cancelliere tedesco: conservatore, omosessuale e ora padre grazie alla surrogata. Sappiamo che questa notizia vi sorprenderà; Germania: capogruppo Cdu con figlio maternità surrogata, polemiche; Politico tedesco ha figlio con maternità surrogata ma partito è contro; Il conservatore Spahn diventa padre con la maternità surrogata, la Cdu: Resta vietata in Germania.
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