Il capogruppo del partito al Bundestag ha annunciato le dimissioni, poche ore dopo aver dichiarato di essere diventato padre con la maternità surrogata negli Stati Uniti. La decisione segue le pressioni e le polemiche generate dalla sua scelta personale. La notizia si è diffusa rapidamente, causando un terremoto all’interno del partito di maggioranza, che si trova ora a dover gestire le conseguenze politiche di questa situazione.

Terremoto nellaCdu-Csu, il partito del cancelliere federale della GermaniaFriedrich Merz.Jens Spahn, capogruppo del partito al Bundestag, ha rassegnato le dimissioni dopo essere stato travolto dalle polemiche scoppiate a seguito del suo annuncio di essere diventato padre insieme al marito grazie allamaternità surrogata negli Stati Uniti. Il caso aveva scatenato forti polemiche in Germania, dovela pratica è vietata, ma soprattutto all’interno dell’Unione Cristiano-Democratica, che sioppone fermamente alla sua legalizzazione. Ma le voci critiche si erano levate anche perché lo stesso Spahn si era espresso in passatocontro la gestazione per altri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Germania, capogruppo Cdu si dimette dopo pressioni di Merz: è diventato padre con maternità surrogata

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