Merz scarica capogruppo Cdu diventato padre con la maternità surrogata

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, presidente della Cdu, ha chiesto le dimissioni del capogruppo dell’Unione, Jens Spahn, dopo che quest’ultimo ha annunciato di essere diventato padre attraverso la maternità surrogata. Spahn ha subito lasciato il suo incarico. La decisione di Merz è stata comunicata pubblicamente e ha portato all’immediato passo indietro dell’ex capogruppo. La vicenda riguarda la posizione politica di Spahn e la sua scelta personale.

Il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz, nella sua veste di presidente della Cdu, ha chiesto le dimissioni del capogruppo dell’Unione (CduCsu) Jens Spahn, che ha immediatamente abbandonato l’incarico. La notizia della richiesta di Metz era stata diffusa dalla Deutsche Presse-Agentur che l’aveva appresa da fonti vicine al presidente del partito. Spahn era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la Cdu si oppone alla sua legalizzazione. Le dimissioni di Spahn sono state confermate dall’agenzia di stampa tedesca Dpa che è entrata in possesso di una lettera del capogruppo ai membri del gruppo parlamentare CduCsu, ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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