Venezia 83 si fa sempre più vicina. E dopo l’annuncio di Ink come film di apertura, arriva il titolo di fine edizione: Dio Ride. Sarà questo film, scritto e diretto da Giovanni Veronesi, il film di chiusura fuori concorso dell’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera e in programma dal 2 al 12 settembre 2026. La prima mondiale è fissata per sabato 12 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, a conclusione della cerimonia di premiazione. Il trailer e la sinossi ufficiale. Nel cast figurano Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi nel ruolo di Papa Innocenzo X. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - ‘Dio ride’: tutto sul film di Giovanni Veronesi che chiuderà il festival di Venezia

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Venire invitati al Festival di Venezia col tuo film è una gioia simile a quando ritiri le analisi e non c’è nemmeno un asterisco. È tutto perfetto. (Giovanni Veronesi su Dio ride) Francesco Gheghi x.com

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