Sarà Dio ride, il nuovo film scritto e diretto da Giovanni Veronesi, a chiudere l’ 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il lungometraggio sarà presentato in prima mondiale nella serata conclusiva del festival, prima dell’uscita nelle sale italiane, prevista per il 29 ottobre con distribuzione PiperFilm. Protagonisti del film sono Pierfrancesco Favino, che interpreta frate Leopoldo, e Silvio Orlando nel ruolo del cardinale Maculani. Completano il cast Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi, che veste i panni di Papa Innocenzo X. Ambientato nel cuore del Seicento e liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, Dio ride racconta una storia che pone al centro i temi della libertà e del rapporto tra l’uomo e il potere. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - Dio ride: il film di Giovanni Veronesi chiuderà l’83ª Mostra del Cinema di Venezia

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DIO RIDE (2026) | Teaser trailer del film di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino

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Dio ride di Giovanni Veronesi è il film di chiusura della 83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia x.com

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