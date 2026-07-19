Dimaro day 3 | continua la preparazione del Napoli

Nel ritiro di Dimaro Folgarida, il Napoli ha proseguito la preparazione con una sessione mattutina svolta alla Ski.it Arena. La squadra ha continuato gli allenamenti, senza ulteriori dettagli su esercitazioni specifiche o cambiamenti nella rosa. La preparazione prosegue in vista delle prossime competizioni ufficiali.

Amici di GBT-magazine.com, continua la preparazione del Napoli nel ritiro di Dimaro Folgarida. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina alla Ski.it Arena. La squadra ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico iniziale. Poi, il gruppo è stato impegnato in una serie di possessi, in chiusura la sessione dei mini-tornei. Nel pomeriggio è prevista una seduta pomeridiana. Lorenzo Lucca ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al piede sinistro durante la partitina finale. Matteo Politano e Antonio Vergara non si sono allenati. Per Politano contusione all’anca destra. Vergara ha accusato sintomi simil-influenzali. Il Napoli cambia la propria radio partner: dopo i due anni di Radio Crc, torna con un accordo triennale Radio Kiss Kiss. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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