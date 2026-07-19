Digital detox la rivincita dei ' dumb phone' da 400 dollari e della Gen Z che sogna di disconnettersi dai social

Da iltempo.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Se pensate che il desiderio di disconnettersi da social e cellulari sia ormai solo una fantasia per chi è più anziano, potreste rimanere sorpresi. Perché negli ultimi anni, sempre di più, sono proprio i giovani a cercare un modo per staccare. Ironia della sorte, le testimonianze si trovano sui social, dove ciclicamente torna la moda dei ‘dumb phone', o feature phone. Le vendite dei vecchi telefoni a conchiglia senza le tante funzioni degli smartphone che oggi troviamo essenziali non sono mai sparite dai dati di mercato, anzi. I vecchi telefono pieghevoli resistono nel nome del ‘digital detox', la disintossicazione dal digitale, che di solito nella società moderna rimane irraggiungibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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