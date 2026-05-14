Benessere | cresce il wellness urbano a Roma aumenta la domanda di SPA e digital detox

Negli ultimi tempi si osserva un aumento della richiesta di servizi legati al benessere nelle aree urbane, con un incremento delle prenotazioni per spa e pratiche di digital detox. Le persone cercano momenti di relax e di pausa dal ritmo frenetico della città, preferendo esperienze che favoriscono il silenzio e il recupero di energie. Questo cambiamento si riflette in un mercato che si orienta verso offerte di lusso più sobrie, incentrate sulla cura di sé e sul benessere personale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il nuovo lusso parla sempre meno di ostentazione e sempre più di benessere, silenzio e tempo per sé. È questa la trasformazione che sta investendo anche il settore wellness, dove cresce la domanda di esperienze rigeneranti capaci di offrire una pausa reale dal rumore della vita quotidiana. In questo scenario, aumenta anche l’interesse verso la migliore SPA a Roma, non più vista soltanto come luogo esclusivo, ma come spazio urbano dedicato alla disconnessione mentale e fisica. Negli ultimi anni il concetto di relax è profondamente cambiato. Se un tempo il lusso era legato all’eccesso di servizi, attività e stimoli, oggi il benessere contemporaneo punta alla semplicità, alla lentezza e alla possibilità di rallentare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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