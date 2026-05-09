Se pure il digital detox diventa un prodotto | il grande business della disconnessione

Negli ultimi anni, il fenomeno del digital detox si è trasformato in un settore commerciale, con offerte e prodotti dedicati alla disconnessione digitale. Mentre alcune persone cercano di staccare dallo schermo, altri si imbarcano in pratiche e servizi che promettono di aiutare a ridurre l’uso della tecnologia. Un esempio si trova in un locale dove un uomo trascorre ore davanti a una slot machine, ripetendo la stessa frase: «Ancora una e poi basta».

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La scena sembra ipnotica. C’è un uomo impalato da ore davanti a una slot machine. Ogni volta pensa: «Ancora una e poi basta». Evidentemente non siamo nella Russia ottocentesca de Il giocatore di Dostoevskij, ma in uno dei tanti alberghi di Las Vegas. Un tiro dopo l’altro. L’uomo a volte vince. A volte no. Ma continua. I casinò sanno bene come funziona per riuscire a tenerlo lì, incollato su una sedia da ore. E non sono gli unici. Vale anche per gli smartphone. Il desiderio che si autoalimenta tra , like e scroll. Il meccanismo ha un nome preciso: ricompensa variabile. In termini tecnici, la combinazione tra un back immediato e la variabilità della ricompensa aumenta la persistenza del comportamento.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Se pure il digital detox diventa un prodotto: il grande business della disconnessione ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX In cosa consiste il digital detox - XXI Secolo 30/03/2026 Notizie correlate Digital Detox: Riconnettersi con il Sé nell’Era Digitale?di Manila Scaramella — 7 Maggio 2026 ?Il Paradosso della Connessione ?Nell’era contemporanea, la connettività digitale è divenuta un elemento... Leggi anche: L'esperimento digital detox sui giovani calciatori e gli effetti sulla performance Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Digital Markets Act passa la revisione e in Italia…; Carta di identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026, nuovo documento va inserito su profilo SPID di PosteID; Da Quodlibet Il grande mantenuto di Alberto Ravasio; Se ne accorge pure Sala: ora la politica si fa in procura. Se pure Zalando annaspa: il boom svanito dell’e-commerce fashionDurante il lockdown il commercio online ha vissuto un’accelerazione senza precedenti. Oltre due milioni di nuovi consumatori italiani hanno iniziato a comprare sul web in pochi mesi, un salto ... laconceria.it Per chi non si accontenta di corone e commemorazioni ( che pure servono ) , e vuole capire qualcosa di più , consiglio di leggere il libro di @GioFasanella : il puzzle #Moro . Ed anche “Una lunga trattativa” x.com