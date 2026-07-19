Dieci auto d’epoca tra i venti e i trent’anni sono state selezionate come le più interessanti sul mercato, con un buon rapporto tra potenza e prezzo. Queste vetture, definite youngtimer, combinano lo stile di un tempo con tecnologie ancora utilizzabili oggi. La maggior parte di esse offre prestazioni elevate a costi contenuti, rendendole appetibili per chi cerca un’auto d’epoca senza rinunciare alla praticità. Le vetture sono state scelte per la loro diffusione e le caratteristiche tecniche.

Vecchie ma non troppo, dotate del sapore di un tempo passato, ma non così. datate da renderne l’utilizzo difficile e faticoso come può accadere con le "vere" auto d’epoca: sono le youngtimer, vetture di età compresa tra i venti e i trent’anni. Vent’anni costituiscono, infatti, la soglia oltre la quale scattano, almeno in alcune Regioni, benefici fiscali sulla tassa di possesso (a patto di aver ottenuto dall’Asi, Automotoclub storico italiano, il Crs, Certificato di rilevanza storica). Ma rappresentano anche una soglia psicologica, che separa le auto contemporanee da quella appartenenti a un - pur recente - passato. Che spesso vien voglia di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dieci youngtimer da non perdere: potenti a prezzi accessibili

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