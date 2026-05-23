Piano Casa | cos’è l’Affordable housing appartamenti a prezzi accessibili per giovani e anziani

Da panorama.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Italia ha annunciato il Piano Casa, che prevede la realizzazione di 100 mila alloggi in 10 anni. Tra le misure c’è l’introduzione dell’«Affordable housing», appartamenti a prezzi accessibili destinati a giovani e anziani. L’obiettivo è affrontare l’emergenza abitativa, un problema diffuso in Europa. Il progetto si concentra su nuove costruzioni e riqualificazioni per aumentare l’offerta di alloggi a costi contenuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Che l’emergenza abitativa fosse un problema che affligge tutta l’Europa è ormai un dato di fatto a cui l’Italia in questi giorni ha risposto con il varo del Piano Casa, che promette di realizzare 100 mila alloggi in 10 anni. Le risorse pubbliche complessivamente mobilitate sono pari a 10 miliardi a cui si sommeranno gli investimenti privati che insieme generano un moltiplicatore. Un Piano che tocca un po’ tutti i capitoli abitativi: infatti prevede manutenzioni importanti di oltre 60 mila abitazioni popolari in immobili oggi inagibili; interventi per l’edilizia sociale – cioè studentati e residenze per anziani – e poi un progetto per il cosiddetto “affordable housing”, cioè immobili a prezzi accessibili per quel settore indicato come la “fascia grigia”. 🔗 Leggi su Panorama.it

piano casa cos8217232 l8217affordable housing appartamenti a prezzi accessibili per giovani e anziani
© Panorama.it - Piano Casa: cos’è l’«Affordable housing» (appartamenti a prezzi accessibili per giovani e anziani)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Piano Casa 2026, cos'è e cosa prevede su mutui e affitti. Chi può beneficiarne

Video Piano Casa 2026, cos'è e cosa prevede su mutui e affitti. Chi può beneficiarne

Sullo stesso argomento

Appartamenti per anziani alla Rsa Vici-Giovannini, inaugurata la struttura di social housing“Oggi apre ufficialmente le porte questo piccolo “condominio” destinato ad accogliere quelle persone più fragili della comunità, come gli anziani non...

Piano Casa: la strategia per alloggi accessibili e giovani generazioni? Cosa sapere Il governo Meloni approva il Piano Casa per l'accesso agli alloggi a Viterbo.

piano casa piano casa cos èPiano Casa: cos’è l’Affordable housing (appartamenti a prezzi accessibili per giovani e anziani)Nel nuovo Piano Casa varato dal governo prende forma l’affordable housing, cioè alloggi a prezzi convenienti per chi ha un reddito, ma non così elevato da poter affittare o comprare ai valori di mer ... panorama.it

piano casa piano casa cos èBonus volumetria nel Piano Casa, cos’è e quali sono requisiti e limitiSemplificazioni burocratiche in arrivo per ristrutturare palazzi abbandonati e aiutare la fascia grigia. Ecco le novità del Piano Casa ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web