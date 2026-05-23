L’Italia ha annunciato il Piano Casa, che prevede la realizzazione di 100 mila alloggi in 10 anni. Tra le misure c’è l’introduzione dell’«Affordable housing», appartamenti a prezzi accessibili destinati a giovani e anziani. L’obiettivo è affrontare l’emergenza abitativa, un problema diffuso in Europa. Il progetto si concentra su nuove costruzioni e riqualificazioni per aumentare l’offerta di alloggi a costi contenuti.

Che l’emergenza abitativa fosse un problema che affligge tutta l’Europa è ormai un dato di fatto a cui l’Italia in questi giorni ha risposto con il varo del Piano Casa, che promette di realizzare 100 mila alloggi in 10 anni. Le risorse pubbliche complessivamente mobilitate sono pari a 10 miliardi a cui si sommeranno gli investimenti privati che insieme generano un moltiplicatore. Un Piano che tocca un po’ tutti i capitoli abitativi: infatti prevede manutenzioni importanti di oltre 60 mila abitazioni popolari in immobili oggi inagibili; interventi per l’edilizia sociale – cioè studentati e residenze per anziani – e poi un progetto per il cosiddetto “affordable housing”, cioè immobili a prezzi accessibili per quel settore indicato come la “fascia grigia”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Piano Casa: cos’è l’«Affordable housing» (appartamenti a prezzi accessibili per giovani e anziani)

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Piano Casa 2026, cos'è e cosa prevede su mutui e affitti. Chi può beneficiarne

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