Prezzi accessibili degli alloggi | fondo regionale

La Regione ha destinato 96 milioni di euro per aumentare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili. I fondi sono rivolti a lavoratori, famiglie con Isee tra 14mila e 40mila euro, studenti e persone in condizioni di fragilità. L’obiettivo è facilitare l’accesso a soluzioni abitative sostenibili per chi trova difficile trovare case a costi contenuti. La misura mira a coprire bisogni specifici di diverse fasce della popolazione.

La Regione stanzia 96 milioni di euro per ampliare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili destinati a lavoratori e famiglie con Isee compreso fra 14mila e 40mila euro, studenti e persone in condizioni di fragilità che hanno difficoltà nel reperire soluzioni abitative sostenibili. Ha fatto tappa ieri a Pavia il tour istituzionale dell’assessore alla casa Paolo Franco denominato “Abita in Lombardia. Qui puoi” per illustrare il piano casa. Il pacchetto di misure di housing sociale è rivolto a imprese, cooperative, Comuni, Aler, enti del terzo settore ed enti religiosi, articolandosi in tre linee di intervento: una dedicata a imprese, cooperative e amministrazioni comunali (linea 1 da 48... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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