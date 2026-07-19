Di Canio su Adani | Se proprio non volete indignarvi abbassate il volume a zero Rai1? Radiotelevisione argentina…

Di Canio ha commentato la telecronaca di Adani, invitando gli spettatori a spegnere il volume se si sentono disturbati. Ha detto: «Se proprio non volete indignarvi, abbassate il volume a zero». La partita in questione è la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina.

Di Canio commenta la telecronaca di Adani: «Se proprio non volete indignarvi, abbassate il volume a zero». Le sue parole. Il mondo del calcio si prepara a fermarsi per Spagna?Argentina, la finale dei Mondiali. E, come spesso accade nei grandi eventi, attorno alla partita si accendono anche discussioni parallele. Una delle più vivaci riguarda la telecronaca Rai e, in particolare, i commenti appassionati di Lele Adani, figura che da anni divide il pubblico per il suo stile acceso e coinvolto. L’ex difensore di Inter e Fiorentina è diventato un opinionista riconoscibile, capace di polarizzare: da una parte chi ne apprezza la passione e la capacità di entrare emotivamente nella partita, dall’altra chi ritiene che talvolta superi il limite, rendendo la narrazione troppo enfatica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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