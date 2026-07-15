inghilterra argentina su x definiscono lo show di adani un carnevale psichiatrico

Su X, alcuni utenti hanno definito lo spettacolo tra Inghilterra e Argentina come un “carnevale psichiatrico”. La partita, tra le più intense di questi Mondiali, ha visto la squadra inglese dominare fino all’85° minuto con un gol, per poi essere rimontata e superata negli ultimi minuti da Messi e la sua squadra.

Inghilterra – Argentina è sicuramente tra le partite più intense e assurde di questi Mondiali. La formazione inglese ha dominato con un gol fino all’85, facendosi poi rimontare e superare sul finale da Messi e compagni. Ma il vero protagonista era fuori dal campo. Su X infatti i tifosi si sono scatenati con l’hashtag#InghilterraArgentina per commentare la telecronaca di Lele Adani, definita, dai più buoni, filo-argentina. Lalaith • Ha urlato come un deficiente per cinque minuti, ma la voce non l’ha persa purtroppo. Antonio Drago Lele Adani dovrebbe essere un valido motivo per essere esclusi dal pagamento del canone. Imbarazzante... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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