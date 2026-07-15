Su X, alcuni utenti hanno descritto lo spettacolo tra Inghilterra e Argentina come un “carnevale psichiatrico”. La partita, tra le più intense di questi Mondiali, ha visto la squadra inglese condurre fino all’85° minuto grazie a un gol, prima di essere rimontata e superata nel finale da Messi e i suoi compagni. La sfida si è conclusa con il trionfo degli argentini.

Inghilterra – Argentina è sicuramente tra le partite più intense e assurde di questi Mondiali. La formazione inglese ha dominato con un gol fino all’85, facendosi poi rimontare e superare sul finale da Messi e compagni. Ma il vero protagonista era fuori dal campo. Su X infatti i tifosi si sono scatenati con l’hashtag#InghilterraArgentina per commentare la telecronaca di Lele Adani, definita, dai più buoni, filo-argentina. Lalaith • Ha urlato come un deficiente per cinque minuti, ma la voce non l’ha persa purtroppo. Antonio Drago Lele Adani dovrebbe essere un valido motivo per essere esclusi dal pagamento del canone. Imbarazzante... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inghilterra-Argentina, su X definiscono lo show di Adani “carnevale psichiatrico”

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