Di Canio su Adani | Abbassate il volume a zero sennò siete masochisti E ricordo che siamo italiani

Paolo Di Canio ha consigliato di spegnere il volume durante le trasmissioni di commento ai Mondiali, senza menzionare direttamente Lele Adani, opinionista di 'Sky Sport'. Di Canio ha detto che chi non si vuole indignare dovrebbe abbassare il volume a zero, aggiungendo un commento che sottolinea il suo senso di identità italiana. La frase è stata rivolta in modo diretto e senza riferimenti specifici, lasciando intendere una critica implicita.

Paolo Di Canio contro Lele Adani, l'opinionista di 'Sky Sport' sferza il commentatore della 'Rai' ai Mondiali senza mai nominarlo: "Se proprio non volete indignarvi, abbassate il volume a zero. Cioè, nessuno vi obbliga a sentire. Sennò siete masochisti. E io ricordo a tutti. Italia, noi siamo italiani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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