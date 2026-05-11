Di Canio fotografa il crollo del Milan | Zero identità zero entusiasmo zero personalità
Di Canio analizza la difficile situazione del Milan dopo la recente sconfitta contro l'Atalanta, sottolineando come la squadra mostri assenze di identità, entusiasmo e personalità in campo. La sconfitta complica la corsa alla qualificazione in Champions League, lasciando i rossoneri in una posizione complicata in classifica. La partita ha evidenziato le difficoltà del team di fronte a una difesa avversaria compatta e determinata.
La sconfitta contro l'Atalanta rende complicata la situazione dei rossoneri, che adesso rischiano anche il posto in Champions. L'analisi è impietosa: "In questa squadra ci sono calciatori che non hanno la statura per indossare una maglia così pesante".🔗 Leggi su Fanpage.it
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