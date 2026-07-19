Didier Deschamps ha lasciato la guida della nazionale francese dopo 14 anni. In conferenza stampa, ha affermato di aver pianto, definendo la giornata come molto speciale e conclusiva del suo percorso. Non sono state riportate dichiarazioni ulteriori o dettagli sul suo addio, ma le sue parole hanno sottolineato l’emozione nel momento di saluto.

Deschamps dice addio alla Nazionale francese: «Non potevo non piangere. È stata una giornata davvero speciale». Si è chiuso nel segno dell’addio il percorso lungo 14 anni di Didier Deschamps sulla panchina della Francia. Dopo la sconfitta nella finale per il terzo posto, un clamoroso 6?4 contro l’Inghilterra, il commissario tecnico ha annunciato in conferenza stampa la fine della sua avventura alla guida dei Bleus, mettendo così il punto definitivo a un ciclo che ha segnato un’intera era del calcio francese. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo PAROLE – « Non potevo non piangere. È stata una giornata davvero speciale, ho ricevuto molti messaggi da persone che mi hanno commosso profondamente, perché sono persone a cui tengo molto, soprattutto miei ex giocatori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Deschamps saluta la Nazionale: «Non potevo non piangere. È stata una giornata davvero speciale. Ora è finita»

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Dopo 14 anni da ct della #Francia, #Deschamps si prepara a salutare la panchina della Nazionale. Dopo il Mondiale, inizierà l’era Zidane La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, ha preso 25 anni della mia vita e questo lascia il segno # x.com

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