Il tennista ha commentato la vittoria ottenuta in un torneo importante, sottolineando di averla conquistata in un luogo che considera speciale, davanti a numerosi spettatori di rilievo. Ha ricordato il suo debutto in questa città a diciassette anni, in un incontro contro un avversario noto, con l’obiettivo di fare buona figura. Attualmente, il giocatore si concentra sull’obiettivo di raggiungere Parigi, dopo aver ottenuto un risultato che definisce significativo.

AGI - "Ho vinto in uno dei posti più speciali, davanti a tante persone importanti. Sono felice di questa conquista, a Roma avevo debuttato a 17 anni contro Steve Johnson (la sua prima vittoria in un Master 1000, ndr) puntando soprattutto a non fare una brutta figura". Il nuovo re di Roma Jannik Sinner, accolto da un applauso, arriva in sala stampa con il trofeo che Adriano Panatta gli ha consegnato dopo 50 anni, vinto quando papà Hanspeter Sinner aveva solo 12 anni e mamma Siglinde 10, e mette in fila emozioni, sensazioni e progetti futuri. "Quello che ho realizzato in questo anno è incredibile ma il mio obiettivo resta Parigi". Riposo, preparazione e obiettivo Parigi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner: “Cinquant’anni dopo Panatta, una giornata speciale. Ora Obiettivo Parigi"

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SINNER È IL NUOVO RE DI ROMA! 50 ANNI DOPO PANATTA JANNIK RISCRIVE LA STORIA DEL TENNIS!

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Vagnozzi: Non posso neanche sedermi un momento in modo sbagliato perché Jannik ti osserva! Dopo la partita te lo dirà. reddit