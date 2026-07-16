Francia subito a Zidane Deschamps ai saluti E l' Italia sarà tra le prime a giocarci contro
La federazione francese ha annunciato l'ingaggio di Zinedine Zidane come nuovo commissario tecnico, sostituendo Didier Deschamps. Zidane, ex calciatore e vincitore di tre Champions League con il Real Madrid, è stato scelto dopo settimane di trattative. La Nazionale francese affronterà le prime qualificazioni con Zidane in panchina, mentre l’Italia sarà tra le prime avversarie. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla durata del contratto.
E adesso Zizou. Solo Zizou. Tutti vogliono Zizou. Mai la Francia ha atteso un nuovo Ct come Zinedine Zidane, il più grande dopo Michel Platini e, a sorpresa, allenatore vincente al Real Madrid tra il 2016 e il 2021. "Conosco il nome del successore di Deschamps, ma non posso rivelarlo", aveva detto mesi fa il presidente federale Philippe Diallo. Il riferimento al campione di Juve e Real era implicito. Il ciclo di Deschamps si sarebbe comunque concluso, a prescindere dalla semifinale, dopo 14 anni incredibili, e la Francia non voleva farsi trovare impreparata. È soltanto questione di tempo, forse giorni, prima di ufficializzare il nome: Zidane è sempre stato il candidato unico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Mbappé went straight for Didier Deschamps to celebrate his goal
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