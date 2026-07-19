Deschamps saluta la Francia in lacrime e ammette | Avrei dovuto fare scelte diverse FOTO

Didier Deschamps ha lasciato la panchina della nazionale francese dopo la sconfitta per 6-4 contro l’Inghilterra nella finale per il terzo posto del Mondiale. Le sue parole sono state accompagnate da lacrime, e ha ammesso di aver preso decisioni che avrebbe fatto diversamente. Alla fine della partita, il tecnico si è congedato con un discorso carico di emozione, salutando i giocatori e il pubblico.

Didier Deschamps chiude la sua lunga avventura sulla panchina della Francia con parole cariche di emozione dopo la sconfitta per 6-4 contro l'Inghilterra nella finale per il terzo posto del Mondiale. Il ct ammette gli errori, elogia la reazione della squadra e passa idealmente il testimone al suo successore. "È stata una giornata molto particolare - spiega -. Sarebbe stato meglio arrivare terzi, ma dopo un primo tempo disastroso non è stato possibile. Mi sono arrabbiato, ma nel secondo tempo abbiamo mostrato il vero volto della Francia, con orgoglio, determinazione e un calcio che ha rispecchiato quanto fatto durante tutto il Mondiale. Abbiamo affrontato una squadra più forte di noi". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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