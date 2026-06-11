Prima di comparire davanti alla commissione della Camera, Bill Gates ha dichiarato di essere “contento di essere qui volontariamente per testimoniare e aiutare il lavoro della commissione”. Nel suo intervento, ha affermato di non aver mai dovuto incontrare Epstein e ha riconosciuto che avrebbe dovuto evitare quell’incontro. Gates ha parlato di questa decisione come di un errore.

Prima di presentarsi alla commissione della Camera, Bill Gates ha parlato brevemente alla stampa dicendosi “contento di essere qui volontariamente per testimoniare e aiutare il lavoro della commissione”. “Comincerò con una dichiarazione di apertura. Spero che la mia testimonianza aiuti il lavoro importante della commissione per trovare giustizia delle vittime ” dell’ex finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019, ha spiegato. I legislatori cercheranno di capire la natura della relazione tra Gates ed Epstein e che hanno compromesso l’immagine non solo del cofondatore di Microsoft ma anche della sua Gates Foundation. Stando al New York Times, Bill Gates ha arruolato Jake Greenberg, l’ex capo consulente investigativo della commissione, per aiutarlo a seguito della pubblicazione dei file di Epstein. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Caso Epstein, Bill Gates ammette: “Non avrei mai dovuto incontrarlo”

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