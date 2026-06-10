Epstein Files Bill Gates ammette di fronte al Congresso | Non avrei mai dovuto incontrarlo
Bill Gates ha ammesso di fronte al Congresso di non aver mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein, anche dopo la condanna del 2008 per sfruttamento sessuale di minorenni. L'imprenditore è stato chiamato in audizione a porte chiuse per rendere conto del suo rapporto con il finanziere, coinvolto in accuse di natura sessuale. La testimonianza si è concentrata sulla relazione tra Gates e Epstein, con il fondatore di Microsoft che ha dichiarato di rammaricarsi di aver avuto contatti con lui.
Bill Gates di fronte ai membri del Congresso. Il fondatore di Microsoft è stato convocato in audizione a porte chiuse per riferire del suo rapporto col finanziere pedofilo Jeffrey Epstein anche dopo la condanna del 2008 per sfruttamento sessuale di minorenni. Nella sua dichiarazione introduttiva, si è augurato che la sua testimonianza possa diventare utile alla commissione di sorveglianza della Camera a fare giustizia per le vittime. E ha poi ammesso: "Non avrei mai dovuto incontrare Epstein". Su Gates non sono emersi elementi che possano ricollegarlo ai reati per i quali Epstein è stato condannato. L'imprenditore e filantropo ha già... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Epstein said Bill Gates caught STD from sex with Russian girls in secret files
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