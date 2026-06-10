Epstein Files Bill Gates ammette di fronte al Congresso | Non avrei mai dovuto incontrarlo

Da ilfattoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bill Gates ha ammesso di fronte al Congresso di non aver mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein, anche dopo la condanna del 2008 per sfruttamento sessuale di minorenni. L'imprenditore è stato chiamato in audizione a porte chiuse per rendere conto del suo rapporto con il finanziere, coinvolto in accuse di natura sessuale. La testimonianza si è concentrata sulla relazione tra Gates e Epstein, con il fondatore di Microsoft che ha dichiarato di rammaricarsi di aver avuto contatti con lui.

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Bill Gates di fronte ai membri del Congresso. Il fondatore di Microsoft è stato convocato in audizione a porte chiuse per riferire del suo rapporto col finanziere pedofilo Jeffrey Epstein anche dopo la condanna del 2008 per sfruttamento sessuale di minorenni. Nella sua dichiarazione introduttiva, si è augurato che la sua testimonianza possa diventare utile alla commissione di sorveglianza della Camera a fare giustizia per le vittime. E ha poi ammesso: "Non avrei mai dovuto incontrare Epstein". Su Gates non sono emersi elementi che possano ricollegarlo ai reati per i quali Epstein è stato condannato. L'imprenditore e filantropo ha già... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Epstein said Bill Gates caught STD from sex with Russian girls in secret files

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