Dentro la pillola Wegovy | come funziona cosa cambia dall’iniezione e perché le dosi sono così diverse

La Commissione europea ha dato il via libera alla prima formulazione orale di semaglutide autorizzata per il trattamento dell’obesità, affiancando così alla versione iniettabile una nuova modalità di somministrazione di uno dei farmaci che negli ultimi anni ha cambiato il trattamento di questa patologia. Ma cosa significa davvero questo passaggio? La pillola è efficace quanto la puntura? Il farmaco si comporta allo stesso modo nell’organismo? E quali potrebbero essere le conseguenze, nella pratica, per i pazienti? Una novità per l’obesità ma non per il diabete. La prima cosa da chiarire è che non si tratta di un nuovo farmaco. La molecola è... 🔗 Leggi su Open.online

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Sta arrivando la PILLOLA DIMAGRANTE. Il nutrizionista sparisce

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Si parla di: La pillola quotidiana contro l’obesità ottiene il via libera europeo: cosa cambia rispetto alle iniezioni.

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