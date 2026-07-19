Il processo per l’omicidio di Elson Kalaveri riprende in sede di appello, dopo una sospensione. Le difese hanno presentato una nuova eccezione di legittimità costituzionale, contestando alcune norme applicate nel procedimento. La discussione riguarda principalmente la validità di specifici articoli di legge e il loro rispetto ai principi costituzionali. La decisione sulla questione potrebbe influire sull’andamento del processo e sulla valutazione delle prove finora acquisite.

Il processo per l’ omicidio di Elson Kalaveri riparte dall’appello, con le difese – da quanto abbiamo appreso – che hanno sollevato già un’eccezione di legittimità costituzionale. Il confronto tra accusa e difesa entrerà però nel vivo a novembre, quando la Corte d’assise d’appello sarà chiamata a riesaminare le pesanti condanne pronunciate in primo grado dalla Corte d’assise di Pisa. Al centro della sentenza di primo grado c’è il movente individuato dai giudici: il Kanun, l’antico codice consuetudinario albanese che impone la vendetta per l’uccisione di un familiare. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici pisani, Deliu Shkelzen, alias Keçi Shkelzen, condannato a 27 anni come presunto mandante, avrebbe organizzato l’eliminazione di Kalaveri per vendicare il fratello Gentian. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Delitto Kalaveri, il processo riparte. Nuova eccezione delle difese. Scatta un’altra sfida al movente

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