Nel processo d’appello Ruby ter, tra il pubblico si trova l’ex pm Tiziana Siciliano, che aveva condotto le indagini e rappresentato l’accusa nel primo grado. In quella fase, tutti gli imputati, incluso un ex premier, furono assolti. Le difese delle persone imputate hanno chiesto la riapertura del processo.

AGI - Nell'aula del processo d'appello Ruby ter si presenta tra il pubblico l' ex pm Tiziana Siciliano che ha svolto le indagini rappresentando l'accusa nel primo grado di giudizio concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati tra i quali Silvio Berlusconi. "Sono qui per vedere la parola fine - dice ai cronisti -. Voglio vederla per convincermi che questa storia ha avuto una durata irragionevole ma che finirà e non resterà sospesa sulle nostre teste. Archeologia giudiziaria? Ho iniziato le indagini con Luca Gaglio nel 2014. è la durata dei processi in Italia, è la prova dell'inefficienza della giustizia e non per colpa dei magistrati, per la loro scarsa volontà o incapacità". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ruby ter: le difese delle 'olgettine' chiedono di riaprire il processo

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