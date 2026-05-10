Delitto di Garlasco l’altra partita | le prossime mosse delle difese di Sempio e Stasi

Gli avvocati di Sempio e Stasi hanno dichiarato di aver appena iniziato a esaminare gli atti relativi al procedimento giudiziario per il delitto di Garlasco. Le prossime mosse delle difese saranno decisive per il proseguimento del processo, mentre le parti coinvolte attendono ulteriori sviluppi. La fase investigativa e le successive udienze sono ancora in corso, e le attività legali proseguiranno nelle prossime settimane.

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