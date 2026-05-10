Delitto di Garlasco l’altra partita | le prossime mosse delle difese di Sempio e Stasi
Gli avvocati di Sempio e Stasi hanno dichiarato di aver appena iniziato a esaminare gli atti relativi al procedimento giudiziario per il delitto di Garlasco. Le prossime mosse delle difese saranno decisive per il proseguimento del processo, mentre le parti coinvolte attendono ulteriori sviluppi. La fase investigativa e le successive udienze sono ancora in corso, e le attività legali proseguiranno nelle prossime settimane.
Garlasco, 10 maggio 2026 – “Abbiamo appena iniziato a studiare gli atti”. Gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, difensori di Andrea Sempio, hanno 20 giorni di tempo, a decorrere dalla notifica dell’avviso di chiusura indagini ricevuta giovedì, p er depositare consulenze, memorie e chiedere l’interrogatorio dell’indagato. Su quest’ultimo ancora non hanno deciso: “Vedremo”. la risposta dell’avvocata Taccia, che conferma invece che “depositeremo una memoria e delle consulenze per ribattere agli indizi contro Sempio ”. Le nuove analisi. Già martedì, prima della chiusura indagini, alla vigilia dell’interrogatorio in cui l’indagato si è...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025
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