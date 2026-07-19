Luca Esposito, noto giornalista sportivo, è stato trovato morto e carbonizzato. L’Arpac ha smentito qualsiasi legame lavorativo con la vittima. La polizia sta indagando su diverse piste, senza confermare ipotesi specifiche al momento. La scena del delitto è oggetto di rilievi, e si attendono ulteriori dettagli dalle autorità. La vicenda resta aperta, senza che siano ancora emersi collegamenti definitivi o motivazioni chiare.

Tempo di lettura: 2 minuti Si arricchisce di un nuovo elemento il giallo sulla morte di Luca Esposito, all’anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato senza vita e carbonizzato. Nelle prime ore successive al ritrovamento, tra le ipotesi circolate vi era anche quella di un possibile movente collegato a una presunta attività lavorativa della vittima presso Arpac Campania. Una ricostruzione che, però, è stata ufficialmente smentita dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Con una nota diffusa nelle ultime ore, Arpac ha infatti chiarito che Esposito “non risulta titolare di un rapporto di lavoro con Arpac, né come dipendente né come dirigente» e che «non risulta alcuna relazione di natura professionale tra l’ente ed Esposito, che appare del tutto estraneo all’attività dell’Agenzia”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Delitto di Luca Esposito, Arpac smentisce legame lavorativo: le possibili piste

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eboli, ucciso il giornalista e dipendente Arpac Luca Esposito: corpo dato alle fiammeUn uomo di 53 anni è stato trovato ucciso e il suo corpo dato alle fiamme nel Salernitano.

Eboli, ucciso e poi bruciato: il cadavere carbonizzato di Luca Esposito trovato nella notte. Era giornalista e dirigente ArpacIl corpo di un uomo di 53 anni, noto come Luca Esposito, è stato trovato carbonizzato in un terreno isolato lungo la statale 7bis in provincia di...

Argomenti più discussi: Eboli, trovato un corpo carbonizzato in un terreno: è il giornalista Luca Esposito; Cadavere carbonizzato a Eboli, indagini a tutto campo.

Giornalista ucciso e dato alle fiamme, chi era Luca EspositoSconcerto nel mondo del giornalismo per la morte di Luca Esposito, il giornalista ucciso a Eboli in circostanze che gli investigatori sono chiamati a chiarire. A colpire colleghi e conoscenti è ... ilroma.net

L’ultimo contatto online del giornalista Luigi Luca Esposito alle 22.34 di venerdì sera. Prima dell’omicidio era ad AgropoliLe indagini proseguono nel massimo riserbo. Gli investigatori stanno ricostruendo i contatti, gli spostamenti e le ultime ore di vita del 53enne ... ilfattoquotidiano.it