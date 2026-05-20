La Juve pensava che la Champions fosse una formalità | cena di squadra organizzata prima della Fiorentina

La Juventus, prima della partita contro la Fiorentina, aveva programmato una cena di squadra, dimostrando fiducia nella qualificazione in Champions League. La squadra aveva già preso accordi per l’evento, considerandolo parte di una routine pre-gara. La decisione di organizzare la cena era presa prima dell’esito della partita, senza aspettare risultati o verifiche. La partita contro la Fiorentina avrebbe deciso il futuro della qualificazione in Champions League, ma la squadra sembrava già certa di passare il turno.

La Juventus era talmente sicura della qualificazione in Champions che la squadra aveva già iniziato a organizzar la cena di squadra. Il club bianconero dopo il ko con la Fiorentina ha annullato tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Juve fuori dalla Champions: lanalisi di Fabio Caressa

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